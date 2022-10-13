كيف ردّ ترامب على المرأة التي تتهمه باغتصابها؟

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رد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، على استدعائه للمثول أمام المحكمة في دعوى تشهير ضده من امرأة اتهمته باغتصابها منتصف التسعينيات، قائلا: "ليست من ذوقي".وأصدر الرئيس السابق بيانا ينفي فيه أنه اعتدى على المؤلفة، إي جين كارول، في متجر "بيرغدورف غودمان" في نيويورك في عام 1996، قائلا: "هذه القضية مخادعة، ونظامنا القانوني في هذا البلد، وعلى وجه الخصوص في ولاية نيويورك هو وصمة عار".وأضاف: "لا أعرف هذه المرأة، ليست لدي أي فكرة عن هويتها ... لقد اختلقت قصة بأنني التقيتها على أبواب هذا المتجر المزدحم في مدينة نيويورك.. إنها خدعة وكذبة، تماما مثل كل الخدع الأخرى التي جرى لعبها علي طوال السنوات السبع الماضية. وبينما ليس من المفترض أن أقول ذلك، سأفعل. هذه المرأة ليست من ذوقي!".وتابع: "الآن كل ما علي فعله هو أن أمضي سنوات أكثر من الهراء القانوني من أجل تبرئة اسمي منها وهجمات محاميها الزائفة".