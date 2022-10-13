إصابة الفنانة ماجدة الرومي بفيروس "كورونا"... وهذه حالتها الصحيّة!

كشفت "الجرس" أنّ الفنانة ماجدة الرومي أُصيبت بفيروس "كورونا"، وقامت بحجر نفسها.

وأشارت "الجرس" إلى أنّ الرومي أُصيبت بالفيروس منذ أيّام قليلة، وبدأت تتماثل للشفاء، وحالتها الصحيّة جيّدة، ولا تُعاني من عوارض قويّة جراء "كورونا".