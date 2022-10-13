أسرار يرويها ابن عادل إمام عن حياة والده في الفترة الحالية

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تحدث المخرج رامي إمام، في لقاء له مع برنامج "الحكاية" عن تفاصيل حياة والده الفنان عادل إمام في الفترة الأخيرة، وتعامله مع الشائعات وذلك لأول مرة بعد القلق على حالته الصحية.وتحدث رامي إمام عن حياة والده في الفترة الحالية، وقال إن عادل إمام يستمتع بقضاء الوقت مع أسرته وأحفاده، خاصة أنه ظل لسنوات طويلة مشغولاً بأعماله الفنية ولم يكن يرى أسرته بشكل مستمر، لذلك قرر مؤخراً قضاء الوقت مع أسرته ومع زوجته، والتي تحملت الجزء الأكبر من المسؤولية في رعاية الأسرة بسبب انشغال عادل إمام بأعماله الفنية.وقال رامي إمام إن والده يحافظ على عاداته اليومية التي يحرص عليها طوال حياته، وأبرزها قراءة الصحف بشكل يومي، وحل الكلمات المتقاطعة، بالإضافة إلى متابعة الأخبار والأحداث الجارية، وأضاف أن والده يتابع الأحداث الجارية والاخبار أكثر منهما، مشيراً إلى أن الزعيم عبر عن رغبته في إقتناء كلب في الفترة الأخيرة، وشعر بسعادة كبيرة بعد إقتنائه له في المنزل.وكشف رامي إمام أن والده لا يهتم بالشائعات واعتاد عليها، حتى أنه ربى أبناءه منذ طفولتهم على تقبل الشائعات وعدم الاهتمام أو التأثر بها، وأخبرهم منذ طفولتهم بهذا الأمر المعتاد في الوسط الفني، لذلك فهم أيضاً لا يهتمون بالشائعات، مشيراً إلى أن من حق والده في الفترة الحالية أن يعيش حياته بهدوء وأن يفعل ما يريده لأنه قدم كل شيء في المجال الفني طوال حياته.وتحدث رامي إمام عن السبب الحقيقي لابتعاد الفنان عادل إمام عن الشاشة وتقديم أعمال جديدة، وقال إنه يتحدث كثيراً مع والده عن الأعمال الجديدة، ولكنه يريد تقديم عمل جديد لم يقدمه من قبل، وكل ما يعرض عليه سيناريوهات جديدة يكتشف أنه قدمها من قبل، خاصة أن الزعيم قدم كل شيء في السينما وقدم أكثر من 150 فيلم في حياته، لذلك أخبره أنه لن يعود إلى العمل إلا إذا وجد عملاً جديداً يدفعه إلى الخروج من المنزل.قال رامي إمام إن والده طلب في السابق عمل فيلم له مع ابنه محمد إمام وأن يكون من إخراج رامي إمام، لذلك جاءت فكرة فيلم "الواد وأبوه"، ولكن الفكرة لم تنفذ حتى الآن ولم يتم الاستقرار عليها، ويتم مناقشتها كل فترة ولكن لم يبدأ العمل الفعلي بها.