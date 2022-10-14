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فنون ومشاهير

اعلامية سورية تنتقد "على شانك" لنانسي عجرم: أعيش في زمن لا يليق بي

Lebanon 24
14-10-2022 | 05:00
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إنتقدت الإعلامية السورية لانا الجندي أغنية "على شانك" للفنانة نانسي عجرم، والتي طرحتها مؤخراً.

وفي منشور على حسابها عبر فيسبوك، كتبت لانا: "عندي فضول كبير أعرف لما الشاعر عرض على نانسي عجرم كلمات أغنيتها الأخيرة، كيف حست إنه رح تضمها لمجموعتها الغنائية".
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واضافت: "اعتقدت في نفسي عندما سمعت الأغنية أنها سقطة لنانسي وقلت "لا بأس يخطئ الفنان أحياناً وهذا مسموح".. لكن بعد تصويرها قبل أيام على طريقة الفيديو كليب وتحقيقها نسب مشاهدة عالية وتسويقها عل كل المنصات، تأكدت أنها تعرف تماماً ماذا تختار ولمن وكيف ..أنا فقط أعيش في زمن لا يليق بي".

من جهتها، علقت الممثلة السورية شكران مرتجى على كلام لانا، حيث دافعت عن نانسي، فكتبت في تعليق: "لانا، أنا عندي وجهة نظر بقصة الأغاني.. من زمان كان في السح الدح أنبو لأحمد عدوية، وكان في جبار بقسوته جبار برقته جبار لعبد الحليم، وأراك عصي الدمع شيمتك الصبر لأم كلثوم والأمثلة كثيرة".

وتابعت شكران: "هذا التنوع مطلوب جداً لإرضاء كافة الأذواق، ونحن من نقرر لأذننا من تسمع"، خاتمة كلامها بالقول: "بيقولوا لكل مقام مقال ولكل وقت آذان، التنوع شيء ضروري ومهم في كل شيء ليظهر الإختلاف والنوعية وحينها يكون وقت الإنتقاء".




المصدر: الجديد
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