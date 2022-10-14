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فنون ومشاهير
كيف أنقذ الأمير هاري ميغان ماركل من اضطراباتها النفسية؟
Lebanon 24
14-10-2022
|
08:00
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تسببت المقابلة، التي وصفت بالصادمة، والتي أجراها كل من الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل مع أوبرا وينفري، بدخول دوقة ساسكس في حالة مضطربة للغاية، وفق ما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية، التي بينت أن هاري أنقذ حياة ميغان بشكل حقيقي، عندما أمر بعرضها على معالج، ومساعدتها في تخطي أزمتها.
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وبينت ماركا أن اعترافات ميغان الصاخبة في تلك المقابلة، التي أجريت في شهر اذار عام 2021، تسببت بتدهور صحتها النفسية بشكل كبير، وقد أنقذها دوق ساسكس هاري بعد تدخله بسرعة كبيرة، وقبل تدهور حالتها، وأمر بعلاج زوجته الحبيبة، وفق ما تصف الصحيفة.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للصحة النفسية، تذكرت ميغان تلك الحلقة المؤلمة في حياتها، وأفصحت عن الأمر بصورة غير مسبوقة، كما أنها تحلت بالشجاعة الكاملة، وقالت: "عندما كنت سيئةً، ساعدني زوجي من خلال العثور على طبيب موثوق، وتواصلت مع هذه المرأة عبر البريد الصوتي، أنا تركتها تظهر مدى سوء حالتي".
وفي حلقة جديدة، خصصت للحديث عن الصحة النفسية والعقلية، حملت اسم "فك رمز الجنون"، أرادت والدة (آرتشي وليليبت) العمل على رفع مستوى الوعي حول الصحة النفسية، لذلك تحدثت بكل صراحة عن مراحل علاجها وقدمت النصائح للآخرين، ومن أهمها أن يكون الناس جميعاً صادقين مع احتياجاتهم، وألا يترددوا بطلب المساعدة الخارجية والذهاب للمختصين، وألا يخافوا من ذلك أبداً في حال لزم الأمر.
وأكدت ميغان، في الحلقة ذاتها، أنها اليوم باتت تشعر بالقوة الشديدة، معترفة بنفس الوقت بأنها طالما نظر إليها المجتمع ووسائل الإعلام على أنها "مجنونة"، وهو الأمر الذي ادعاه مشاركون آخرون في نفس البودكاست، مبينةً صدمتها الكبيرة من هذا الوصف، خاصة كلمة "مجنونة"، كونها تلحق ضرراً كبيراً بالناس والنساء في جمع أنحاء العالم. واعتبرت أن الاستخدام المتكررة لهذه الكلمة له آثار خطيرة جداً، وقد يؤدي إلى التسبب فعلاً بمشاكل كبرى في الصحة العقلية للإنسان.
المصدر: زهرة
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