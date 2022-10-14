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فنون ومشاهير
عابد فهد لنادين نجيم وسيرين عبدالنور: "بزعل عليكن"
Lebanon 24
14-10-2022
|
16:00
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علق الفنان السوري، عابد فهد، على المشادات الكلامية التي نشأت مؤخراً بين الفنانتين نادين نسيب نجيم وسيرين عبدالنور، فور تصريح الأخيرة بأن نادين رفضت اجتماعهما معاً في مسلسل من إنتاج المنتج اللبناني صادق الصباح. وقال عابد، في تصريحات لبرنامج "إنسايدر بالعربي": "لست في وارد العتب من أحد ولا على أحد، كلهم أصدقائي وأعتز بهم، خلينا نكون صدرنا رحب وكلنا كم نجم وبنعرف بعض".
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وأضاف عابد، موجهاً حديثه إلى نادين وسيرين: "سيرين طيبة وكذلك نادين، وليس هناك داعٍ لأن تشتعل الدنيا بينهن، أنا بزعل عليهن".
وكان الخلاف قد كبر بين الفنانتين اللبنانيتين، بعد أن كشفت سيرين عبدالنور أن مواطنتها نادين نسيب نجيم رفضت مشاركتهما في عمل واحد، وذلك خلال الندوة الحوارية الدرامية التي أقيمت مؤخراً ضمن فعاليات "منتدى الإعلام العربي" في إمارة دبي، وهو الأمر الذي نفته نادين، عندما أكدت أن الفكرة لم تطرح عليها من قبل، ولم ترفضها وإنما تم سؤالها من قبل صحافي، وأجابت بأنه لا يمكن لأحد أن يعلم ماذا يمكن أن يحدث.
المصدر: زهرة
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