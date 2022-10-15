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فنون ومشاهير

نادين الراسي تبكي المتابعين بفيديو جديد.. ما قالته عن شقيقها جورج مؤثر

Lebanon 24
15-10-2022 | 00:08
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أبكت الممثلة نادين الراسي متابعيها بعدما استذكرت شقيقها الراحل الفنان جورج الراسي، حيث نشرت فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها عبر انستغرام ظهرت فيه داخل سيارتها.

 

وروت نادين للمتابعين ما حصل معها، فقالت إنها حاولت ان تنتقل من سيارة الى أخرى وحين كانت تنوي الخروج برفقة خطيبها مجد دعبول، بدأت الامطار تتساقط بشكل مفاجئ، فتابعت نادين قائلة: "هيدي اول شتوية بلا جورج، كنت عم فكر فيه وبلّش ينزل الشتا".

 

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A post shared by 𝑯𝑨𝑺𝑨𝑵 𝑬𝑳 𝑹𝑨𝒀𝑬𝑺𝑺 🦉 ! (@nadineelrassi_my_heart)


 
 

وفي مقطع آخر، وثقت نادين اللقاء بأحد أصدقاء جورج، إذ قالت: "مش ممكن اقدر بعّد هالقد عن ريحة الغالي، يقبرني".

 
 

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