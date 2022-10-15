سيرين عبد النور وماغي بوغصن وجهاً لوجه!

تنطلق بعد ساعات فعاليات الموريكس دور بدورته الجديدة من لبنان، والتي تحمل شعار "إنهض يا لبنان ".

ويبدو أنه من المرتقب تواجد كل من سيرين عبد النور وماغي بوغصن في حفل الموريكس دور والمقرر إقامته ليلة الأحد بكازينو لبنان في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تتواجد كل من ماغي وسيرين ضمن المكرمين بالحفل ليكون اللقاء الأول بينهما بعد التصريحات المتبادلة بين كل من النجمتين حول مسلسل للموت.

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ومن المقرر أن يبثّ الحفل عبر شاشة محطة الـأم تي في مباشرة، على أن تكون أنابيلا هلال هي من تقدّمه للجمهور عبر الشاشة.

على صعيد آخر، ضمت قائمة المكرمين عدداً كبيراً من النجوم العرب منهم محمد رمضان ومنة شلبي، أما نجوم الغناء فقد ضمت القائمة عدداً كبيراً أيضاً من نجمات الغناء بالوطن العربي من بينهم كارول سماحة ولطيفة التونسية.

جدير بالذكر أن الموريكس دور قد إنطلق قبل شهور بدورته الأولى من دبي تحت شعار الأمل رغم الألم.