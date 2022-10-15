ظهرت بخاتم الماس بيدها.. دانييلا رحمة تُعلن ارتباطها رسمياً بناصيف زيتون؟ (صور)

احتفلت الممثلة دانييلا رحمة بعيد ميلادها بطريقة مميزة، حيث نشرت مجموعة من الصور التقطت من زوايا مختلفة، وظهرت في إحداها وهي ترتدي خاتم ألماس، في إشارة على ما يبدو إلى ارتباطها بشكل رسمي.

ونشرت دانييلا الصور عبر حسابها في تطبيق إنستغرام، وارتدت إطلالة سوداء وصفها البعض من متابعيها في تعليقاتهم بـ"الملوكية"، بينما تغزّل آخرون بجمالها.

كما حرصت ابنة الـ 32 عاماً على إبراز المجوهرات التي ارتدتها، وأضفت على إطلالتها المزيد من التألق ، ومن بينها خاتم في يدها اليمنى، ما اعتبره متابعون إشارة إلى ارتباطها رسمياً.

وجاءت الصور التي نشرتها دانييلا في وقت كثُر فيه الحديث عبر السوشال ميديا عن علاقتها بالفنان السوري ناصيف زيتون، بعد تسريب صورة لهما معاً من حفله الغنائي الأخير في العاصمة الأسترالية سيدني.

(فوشيا)