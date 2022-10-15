بأجواء مميزة.. مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تحتفل بعيد ميلادها شاهدوا الفيديو

احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج نبيلة عواد بعيد ميلادها بأجواء مميزة وبحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

ونشرت نبيلة فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وثقت فيه أجواء العيد.

وظهرت بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة قصيرة باللون الأخضر مع قميص ابيض.

ولفت المتابعون قوالب الحلوى المميزة التي خصصت للمناسبة وقد طغى على الزينة اللون الزهري.

يُكر ان نبيلة إلى جانب تقديم نشرات الأخبار تقدم برنامج "صارو مية" على شاشة الـ mtv.