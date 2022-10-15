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فنون ومشاهير

بأجواء مميزة.. مذيعة أخبار الـ MTV نبيلة عواد تحتفل بعيد ميلادها شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
15-10-2022 | 03:53
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احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج نبيلة عواد بعيد ميلادها بأجواء مميزة وبحضور عدد من الأهل والأصدقاء.

 

ونشرت نبيلة فيديو عبر حسابها الخاص على "انستغرام" وثقت فيه أجواء العيد.

 

وظهرت بإطلالة أنيقة حيث ارتدت تنورة قصيرة باللون الأخضر مع قميص ابيض.

 

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A post shared by Nabila Nadim Awad (@nabilaawad)


 
 

ولفت المتابعون قوالب الحلوى المميزة التي خصصت للمناسبة وقد طغى على الزينة اللون الزهري.

 

يُكر ان نبيلة إلى جانب تقديم نشرات الأخبار تقدم برنامج "صارو مية" على شاشة الـ mtv.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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