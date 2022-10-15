شيرين عبد الوهاب إلى خارج مصر لجراحة عاجلة.. وهذه حالتها الصحية!

تعرضت شيرين عبد الوهاب لانزلاق مفاجئ في منزلها حيث تم نقلها إلى المستشفى ليتبين بعد الفحوصات والأشعة الطبية أنها أصيبت بالرباط الصليبي.

وتواصل "ET بالعربي" مع مصدر مقرب من شيرين عبد الوهاب، وقال أن تشخص الحالة، رباط صليبي، وما إن كانت حالتها تستدعي إجراء عملية أم لا، فقال المصدر أن الأطباء يجهزونها للسفر إلى خارج مصر لإجراء عملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

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فيما أوضح ميمي فؤاد، مدير أعمال شيرين، أن "الفنانة أصيبت بالرباط الصليبي، بسبب انزلاق قدميها وهي بمنزلها. وأجرت بعض الصور الشعاعية التي أكدت إصابتها".

وكان من المفترض أن تحيي شيرين حفلاً غنائيًا خارج مصر وتحديدا في الكويت يوم 29 تشرين الاول الجاري ولم يتم تحديد موقف الحفل حتى الآن.

المصدر: ET بالعربي