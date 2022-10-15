الجمهور يطالب المونديال بشاكيرا

Advertisement

بعد أيام من إنطلاق الأغنية الرسمية لإفتتاح كأس العالم 2022 والمقرر إنطلاقه في قطر، بدأت حملات السوشيال ميديا في المطالبة بنجوم حفل الإفتتاح والذي لم يتبقَ عليه سوى أيام..شاكيرا أولاًيبدو أن رواد السوشيال ميديا قرروا وضع أسماء نجوم المونديال حيث طالبوا بوجود شاكيرا ضمن نجوم حفل الإفتتاح؛ خاصة أنها سبق وشاركت بالمونديال وحققت أغنيتها waka waka نجاحاً واسعاً وقتها عام 2014، ويتردد أنه بالفعل ستكون شاكيرا ضمن نجوم حفل الإفتتاح يوم 20 نوفمبر القادم على أرض قطر بجوار كل من فرقة ل BTSودوا ليبا.تغيير مفاجىءعلى صعيد آخر، وبعد أن تردد أن هناك مفاوضات جمعت إدارة الفيفا ونانسي عجرم لتكون العربية الوحيدة بحفل الإفتتاح، تردد إسم الديفا سميرة سعيد لتكون هي النجمة العربية ضمن نجوم حفل الإفتتاح المنتظر بموسم مونديال كأس العالم 2022 .