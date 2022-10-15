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فنون ومشاهير
الجمهور يطالب المونديال بشاكيرا
Lebanon 24
15-10-2022
|
14:00
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بعد أيام من إنطلاق الأغنية الرسمية لإفتتاح كأس العالم 2022 والمقرر إنطلاقه في قطر، بدأت حملات السوشيال ميديا في المطالبة بنجوم حفل الإفتتاح والذي لم يتبقَ عليه سوى أيام..
شاكيرا أولاً
يبدو أن رواد السوشيال ميديا قرروا وضع أسماء نجوم المونديال حيث طالبوا بوجود شاكيرا ضمن نجوم حفل الإفتتاح؛ خاصة أنها سبق وشاركت بالمونديال وحققت أغنيتها waka waka نجاحاً واسعاً وقتها عام 2014، ويتردد أنه بالفعل ستكون شاكيرا ضمن نجوم حفل الإفتتاح يوم 20 نوفمبر القادم على أرض قطر بجوار كل من فرقة ل BTSودوا ليبا.
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تغيير مفاجىء
على صعيد آخر، وبعد أن تردد أن هناك مفاوضات جمعت إدارة الفيفا ونانسي عجرم لتكون العربية الوحيدة بحفل الإفتتاح، تردد إسم الديفا سميرة سعيد لتكون هي النجمة العربية ضمن نجوم حفل الإفتتاح المنتظر بموسم مونديال كأس العالم 2022 .
المصدر: نواعم
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