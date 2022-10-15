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فنون ومشاهير

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع السرطان.. الاطباء اوقفوا عنها العلاج بعد فقدان الأمل

Lebanon 24
15-10-2022 | 09:15
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توفيت المغنية المغربية الشهيرة، خديجة البيضاوية، السبت، عن عمر يناهز 69 سنة، بعد مسار فني حافل برزت فيه من خلال الفن التراثي المعروف بـ"العيطة".

وتعد الفنانة خديجة البيضاوية، التي رحلت بعد صراع مع المرض، واحدة من رموز الفن الشعبي المعروف بـ"العيطة المرساوية"، إذ بدأت مسارها الفني في منتصف سبعينيات القرن الماضي على أيدي العديد ممن يوصفون بشيوخ فن العيطة، واستطاعت أن تضع بصمتها في الساحة الفنية المغربية.
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وكانت الفنانة تصارع مرض السرطان الذي كان نخر جسدها متجاوزا حدود رئة الفنانة الشعبية المغربية وانتشر بأضلعها ورأسها، الأمر الذي دفع الأطباء إلى وقف علاجها الكيميائي والاكتفاء بإعطائها الأدوية والمسكنات بغية تخفيف آلامها الشديدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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