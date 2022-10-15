وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع السرطان.. الاطباء اوقفوا عنها العلاج بعد فقدان الأمل

توفيت المغنية المغربية الشهيرة، خديجة البيضاوية، السبت، عن عمر يناهز 69 سنة، بعد مسار فني حافل برزت فيه من خلال الفن التراثي المعروف بـ"العيطة".



وتعد الفنانة خديجة البيضاوية، التي رحلت بعد صراع مع المرض، واحدة من رموز الفن الشعبي المعروف بـ"العيطة المرساوية"، إذ بدأت مسارها الفني في منتصف سبعينيات القرن الماضي على أيدي العديد ممن يوصفون بشيوخ فن العيطة، واستطاعت أن تضع بصمتها في الساحة الفنية المغربية.

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