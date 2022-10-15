شيرين عبد الوهاب في حالة حرجة.. وعملية جراحيّة طارئة خارج مصر!

انزلقت النجمة المصريّة شيرين عبد الوهاب خلال تواجدها في منزلها، الأمر الّذي استدعى نقلها إلى المستشفى، وأظهرت فحوصات الأشعة أنها تعرّضت لإصابة بالرباط الصليبي.



وأشارت المعلومات الى ان شيرين عبد الوهاب تستعد للسفر خارج مصر بهدف الخضوع الى عملية جراحيّة طارئة بعدما شخّص الأطباء المشرفون على حالتها بأنها مصابة بالرباط الصليبي، ولم يُعرف حتى الآن ما اذا كانت شيرين ستلغي حفلها المُقرّر ان تحييه في الكويت بعد اسبوعين ام لا.

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