جاكي شان.. الممثل الأكثر تعرضاً للإصابات في العالم

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يحظي نجم الأكشن، جاكي شان، باحترام كبير، كأحد أبرز الممثلين الذين قدموا أفلام الحركة والمطاردات في هوليوود، ما أدى إلى حصوله على جائزة الأوسكار الشرفية عام 2017، عن إسهاماته في تطور صناعة السينما.وتعرض جاكي شان لإصابات يصعب حصرها، خلال تقديمه 138 فيلماً سينمائياً، قام خلالها بتنفيذ كل المشاهد الخطرة بنفسه، وكاد بعضها أن ينهي مسيرته الفنية، وربما حياته.واللافت في مشوار جاكي شان أن أخطر الإصابات تعرض لها في بداية مرحلة النجومية، لكنها كانت تزيده إصراراً على ابتكار المزيد من المشاهد المعقدة المليئة بالأخطار، بدلاً من التراجع والتفكير في الحفاظ على سلامته، وعدم خسارة حالة الشهرة التي حصل عليها.قرر جاكي شان أن يقدم أحد المشاهد الخطرة بشكل واقعي ومن دون أي تأمين له، وظهر في أحد المشاهد وهو يتشاجر مع اثنين من الأشرار، قبل أن يمسكا به ويلقياه ليكسر حواجز خشبية، ويسقط فوق سطح معدني.لم يستخدم صناع فيلم "Police Story" أي وسادات أو مراتب لتخفيف حدة سقوط جاكي شان، الذي ظهر في لقطات تم تصويرها من الكواليس، وهو ينهض متألماً ويواصل تصوير المشهد، رغم إصابته ببعض الكسور.لم يتأثر جاكي شان بإصابته وقرر تنفيذ مشهد أكثر تعقيداً، حيث كان من المفترض أن يقفز من شرفة أحد المراكز التجارية، ليتعلق بعمود وينزلق حتى يحطم سطحاً زجاجياً.وقفز جاكي شان، وأمسك بالعمود المعدني ليتعرض لصدمات كهربائية أثناء نزوله، ما أدى إلى عدة كسور وإصابات بالغة في يديه.كاد جاكي شان أن يفقد حياته، بسبب إصراره على خروج أحد المشاهد الخطرة بشكل متقن. وكان من المفترض أن يقف جاكي شان في مكان مرتفع ويقفز ليتعلق بشجرة، وفعلها بنجاح في المرة الأولى، لكنه قال للمخرج: "لم أتأرجح بالشكل الكافي على الشجرة.. أريد أن أبدو كقرد"، وطلب إعادة تصوير المشهد.قفز جاكي شان وتعلق بفرع الشجرة الذي تحطم ليسقط من ارتفاع شاهق ويصدم رأسه بإحدى الصخور، ليتعرض لكسر في الجمجمة وجروح بالغة، وتم نقله إلى المستشفى سريعاً في حالة حرجة، لكنه تعافى وأنهى تصوير الفيلم، ثم بدأ تصوير الجزء الثاني منه بكل حماس.لم يتأثر جاكي شان بما حدث له في الجزء الأول من الفيلم، وتحمس لتصوير الجزء الثاني، ليتعرض لإصابة لا تقل خطورة عما سبقها من إصابات.وكان من المفترض أن يجري جاكي شان فوق عدد من الحافلات، ثم يقف ليحطم نافذة زجاجية ويقتحم المنزل، وتم استبدال الزجاج الحقيقي بآخر مزيف حتى لا يتعرض الممثل للإصابة.بدأ تصوير المشهد، ونجح جاكي شان في السير فوق الحافلات، ثم جاءت لحظة اقتحام المنزل، لكنه أخطأ في تحديد النافذة المطلوبة، وقفز ليحطم نافذة زجاجية حقيقية، ليتعرض لإصابات بالغة في وجهه وجسده.لم يستطع صناع الفيلم تعطيل التصوير حتى يتعافى جاكي شان، واضطروا لوضع ضمادات على وجهه لعلاج الجروح وإخفائها بالمكياج لتبدو كجزء من وجهه.