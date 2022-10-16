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فنون ومشاهير

"انظروا من هنا".. ابنة معتصم النهار بين أحضان نادين نسيب نجيم (صور)

Lebanon 24
16-10-2022 | 04:23
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نشر الممثل السوري معتصم النهار صورة جديدة من كواليس مسلسل "صالون زهرة" الجزء الثاني عبر خاصية الستوري على حسابه الرسمي على انستغرام.

وفي الصورة، ظهر النهار بجانب كل من الممثلات نادين نسيب نجيم، زينة مكي ولين غرة، بالإضافة إلى ابنته ساندرا التي ظهرت بين أحضان نجيم.
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وعلق معتصم على الصورة بالقول: "انظروا من هنا"، وسط سعادة كبيرة من فريق العمل.
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