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فنون ومشاهير

جادة "مياس - نديم شرفان" في قرطبا تبصر النور!

Lebanon 24
16-10-2022 | 05:00
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 دشنت بلدية قرطبا في قضاء جبيل جادة "مياس - نديم شرفان" إبن البلدة، خلال احتفال شارك فيه رئيس المجلس البلدي فادي مرتينوس والاعضاء ومخاتير البلدة، اعضاء الفرقة واهاليهم وحشد من اهالي البلدة وفاعلياتها.
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وأشار شرفان إلى أن "بلدة قرطبا كانت وستبقى ارض الابداع على المستويات كافة وتاريخها ناصع في التضحية والعطاء، موجها التحية الى "ارواح ابطالها الذين رووا ارض الوطن بدمائهم وآخرهم شهداء فوج اطفاء بيروت الذين سقطوا في تفجير المرفأ".
 
ثم أقيم قداس على نية أعضاء الفرقة.
المصدر: الوكالة الوطنية
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