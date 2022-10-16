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فنون ومشاهير

بعد معاناة مع مرض السرطان لسنوات... وفاة الفنانة الشهيرة عن 59 عاماً (صور)

Lebanon 24
16-10-2022 | 05:08
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توفيت الممثلة التركية بيلور كالكافان عن عمر يناهز 59 عاماً، بعد معاناة مع مرض السرطان لسنوات.

وانتشرت على مواقع التواص الاجتماعي صوراً لبيلور خلال فترة علاجها من السرطان، وبدت فيها من دون شعر وببشرة شاحبة إلا أن ابتسامتها لم تفارق وجهها المتعب.
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واشتهرت الفنانة الراحلة قبل سنوات في العالم العربي بعد عرض أوّل مسلسل تركي مدبلج للعربية "سنوات الضياع"، حيث أدّت دور والدة "لميس" التي لعبت دورها الممثلة توبا بويوكستون.
 
 
 
(لها)
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