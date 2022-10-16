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فنون ومشاهير

بعد مهاجمته زوجته السابقة دنيا بطمة... هذا ما فعله محمد الترك

Lebanon 24
16-10-2022 | 11:00
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لا تزال قضية طلاق المنتج البحريني محمد الترك وزوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة تشغل الرأي العام واثير جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المقاطع والمشادة الكلامية التي تحدث بينهما.

فبعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يرمي بصورها بقدمه ويغني لها "أكبر غلطة بحياتي"، يبدو أن الترك قرر التراجع عن كلامه وقام بسحب كل ما قال في حق زوجته، واعتذر منها ومن ابنتيهما.
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ونشر الترك عبر خاصية "الستوري" على "الانستغرام" تدوينة جاء فيها: "مسحت الستوري احتراما لشخص لم أقدر أن أكسر كلمته، وأيضا احتراما لبناتي، وليس لسبب آخر. لعنة الله على لي كان السبب".
 
وتابع في تدوينة أخرى كتبها باللغة الإيطالية: "أعتذر لزوجتي وأهلي وكل متابعيني.. على ما حدث".
 
 
(لها)
 
 
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