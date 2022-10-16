رسالة مؤثرة من نادين الراسي لنادين نجيم وسيرين عبد النور.. هذا ما قالته (صورة)

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في تغريدة مؤثرة توجهت الممثلة نادين الراسي عبر تويتر للنجمتين نادين نجيم وسيرين عبد النور فكتبت: "العُمر قصير والدّني فانية وما في شي بيحرز!! منتنافَس منتزاعَل منتصالَح والنتيجة أعمال النّاس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرّحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالَم".أضافت: "سيرين نادين ، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبّة؟"