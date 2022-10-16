Advertisement

فنون ومشاهير

رسالة مؤثرة من نادين الراسي لنادين نجيم وسيرين عبد النور.. هذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
16-10-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1000949-638015458105513626.jpg
Doc-P-1000949-638015458105513626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في تغريدة مؤثرة توجهت الممثلة نادين الراسي عبر تويتر للنجمتين نادين نجيم وسيرين عبد النور فكتبت: "العُمر قصير والدّني فانية وما في شي بيحرز!! منتنافَس منتزاعَل منتصالَح والنتيجة أعمال النّاس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرّحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالَم".
Advertisement

أضافت: "سيرين نادين ، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبّة؟"
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-10-16
11:00 | 2022-10-16
08:09 | 2022-10-16
08:00 | 2022-10-16
07:00 | 2022-10-16
06:56 | 2022-10-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website