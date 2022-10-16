رسالة مؤثرة من نادين الراسي لنادين نجيم وسيرين عبد النور.. هذا ما قالته (صورة)

العُمر قصير والدّني فانية وما في شي بيحرز!! منتنافَس منتزاعَل منتصالَح والنتيجة أعمال النّاس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرّحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالَم ♥️🙏🏻
سيرين نادين ، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبّة ؟@CyrineAbdlNour @nadinenjeim
— Nadine elrassi (@NadineElRassi) October 16, 2022
العُمر قصير والدّني فانية وما في شي بيحرز!! منتنافَس منتزاعَل منتصالَح والنتيجة أعمال النّاس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرّحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالَم ♥️🙏🏻
سيرين نادين ، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبّة ؟@CyrineAbdlNour @nadinenjeim