ابن سيرين عبد النور "يُحاسب" الزبائن في الميني ماركت.. وهذا ما قالته والدته (فيديو)

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نشرت الفنانة سيرين عبد النور الأحد فيديو ظريف لابنها كريستيانو، ظهر فيه وهو يجلس على المقعد المخصص للمحاسبة في أحد المتاجر أو الميني ماركت، ويستلم أوراقاً نقدية من الزبائن ويضعها في صندوق المحاسبة "باحترافية".وعلقت عبد النور على الفيديو، الّذي تم نشره عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام بالقول: "وعم بحاسب كمان؟".