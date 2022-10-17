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فنون ومشاهير

رشا شربتجي تفتح باب الدراما لـ"أصحاب الهمم".. هل نراهم على الشاشة؟

Lebanon 24
17-10-2022 | 11:00
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أعربت المخرجة السورية رشا شربتجي عن رغبتها بإخراج مسلسل يهتم بفئة الأشخاص من ذوي الإعاقة على الصعيد الدرامي.

وقالت شربتجي إنها تطلب من جميع كتّاب الدراما التلفزيونية كتابة نصوص درامية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم هذه الفئة في المجتمع بالدرجة الأولى، بحسب ما قالت خلال زيارتها لمركز "راشد لأصحاب الهمم" في الإمارات العربية المتحدة.
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وأكدت ضرورة عدم الخوف من قدرة المخرجين على التعامل مع هذه الفئة في موقع التصوير، إذ ان هذا الأمر يساعد في دمجها مع باقي الفئات.
المصدر: الجديد
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