شقيق ووالدة شيرين: تتعاطى المخدرات مع حسام حبيب في الشقة

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أشار شقيق الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الى ان الأخيرة تتعامل مع "عصابة" مكونة من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، قائلاً: "أختي وبتنهار".وفي مداخلة هاتفية له مع الاعلامي المصري عمرو اديب ضمن برنامج "الحكاية"، نفى محمد عبد الوهاب الاخبار التي كانت انتشرت حول ضربه له شقيقت، مشدداً على أن الأمور عادت لطبيعتها بينها وبين طليقها حسام حبيب بعد أن أعاد إليها السيارة، ولكنه لم يتنازل عن القضايا ضدها، فيما تنازلت هي عن كل شيء ضده.وقال إن شيرين استأجرت شقة في منطقة التجمع، زاعماً أنها تتعاطى بداخلها المخدرات مع حسام حبيب.كما أكد أنه أدخلها إلى المستشفى بشكل إلزامي حيث إنها "غير مؤهلة ولا بد من علاجها"، مشيراً إلى أن مدير المستشفى متواجد في النيابة العامة ومعه كافة الأوراق والتحاليل التي تثبت هذا الأمر.اما والدة شيرين، فأكدت أن ابنتها، عقب حفلها الأخير، توجهت مع حسام حبيب إلى الاستوديو لتعاطي المخدرات مع حسام حبيب، ثم تشاجرت مع والدتها وشقيقتها وطردتهما من منزلها.