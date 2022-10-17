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فنون ومشاهير
نجمة شهيرة تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل
Lebanon 24
17-10-2022
|
14:00
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تحدث النجم عمرو يوسف عن الكواليس التي عاشها في مسلسل "وعد إبليس" الذي انتهى عرض الجزء الأول منه عبر منصة "شاهد VIP"، وقام ببطولته مع مجموعة من النجوم، بينهم عائشة بن أحمد وفتحي عبد الوهاب.
وكشف عمرو في لقاء تلفزيوني أن الفنانة المصرية الراحلة مها أبو عوف أخفت مرضها عن الجميع خلال تصوير مشاهدها، رغم ظهورها بشكل مرهق للغاية، ولفت إلى أنه "ذهب إليها وتحدث معها وسألها عن أحوالها الصحية، ولكنها فضلت أن تخفي الأمر عنهم، وكانت دائماً ما تجيب بأنها في صحة جيدة حتى انتهوا جميعاً من التصوير".
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وأشار عمرو يوسف إلى أن "الصدمة حدثت بعدها حين انتهوا من التصوير، وحدثت الوفاة، وهو الأمر الذي أحزنهم بشدة، خاصة أن الراحلة كانت جميلة للغاية وذات روح نقية، وكان الجميع في المسلسل يحبها"، لكن الأمر الحزين أنها لم تتمكن من مشاهدة العمل بعد الانتهاء من تصويره، خاصة أنها توفيت مطلع العام الجاري عن عمر ناهز 65 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض.
المصدر:
لها
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