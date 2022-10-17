Advertisement

فنون ومشاهير

نجمة شهيرة تخفي مرضها خلال التصوير وترحل قبل عرض المسلسل

Lebanon 24
17-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1001169-638016083245563179.jpg
Doc-P-1001169-638016083245563179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدث النجم عمرو يوسف عن الكواليس التي عاشها في مسلسل "وعد إبليس" الذي انتهى عرض الجزء الأول منه عبر منصة "شاهد VIP"، وقام ببطولته مع مجموعة من النجوم، بينهم عائشة بن أحمد وفتحي عبد الوهاب.
وكشف عمرو في لقاء تلفزيوني أن الفنانة المصرية الراحلة مها أبو عوف أخفت مرضها عن الجميع خلال تصوير مشاهدها، رغم ظهورها بشكل مرهق للغاية، ولفت إلى أنه "ذهب إليها وتحدث معها وسألها عن أحوالها الصحية، ولكنها فضلت أن تخفي الأمر عنهم، وكانت دائماً ما تجيب بأنها في صحة جيدة حتى انتهوا جميعاً من التصوير".
Advertisement

وأشار عمرو يوسف إلى أن "الصدمة حدثت بعدها حين انتهوا من التصوير، وحدثت الوفاة، وهو الأمر الذي أحزنهم بشدة، خاصة أن الراحلة كانت جميلة للغاية وذات روح نقية، وكان الجميع في المسلسل يحبها"، لكن الأمر الحزين أنها لم تتمكن من مشاهدة العمل بعد الانتهاء من تصويره، خاصة أنها توفيت مطلع العام الجاري عن عمر ناهز 65 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض.
المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-10-17
11:00 | 2022-10-17
10:45 | 2022-10-17
08:45 | 2022-10-17
08:00 | 2022-10-17
05:00 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website