جيجي حديد أحدثهم.. مرض غريب يصيب المشاهير فماذا تعرفون عن "متلازمة المحتال"؟

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أقرت عارضة الأزياء العالمية، جيجي حديد، بإصابتها بـ"متلازمة المحتال"، مؤكدة أنها تعانيها طوال الوقت، ولا تفارقها على الإطلاق، وأنها لا تثق بنفسها كثيراً بسببها.لكن ما هذه المتلازمة؟ ولماذا تصيب المشاهير أكثر من غيرهم؟يشبه الأطباء مرض "متلازمة المحتال" بالشعور بالنقص، أو أن الشخص المصاب بها يشعر غالباً بأنه غير مؤهل للقيام بعمله، ويرى نفسه أقل كفاءة من غيره، لذلك يعتقد أنه لا يستحق ما يملكه، وربما يستحق أقل منه بكثير، ودائماً يخشى أن يصفه الآخرون بـ"المحتال"، رغم أن الواقع يكون مختلفاً، إذ إن هذا الشخص يكون ذا كفاءة، ويعرفه الناس بمهارته الكبيرة في المجال الذي يختص به.ويعتقد المصاب بهذه المتلازمة أن المديح الذي يتلقاه من الآخرين ليس بسبب مهارته، وإنما بسبب الحظ الجيد والظروف التي خدمته، وغالباً تدفع هذه الاعتقادات الشخص للعمل بشكل كبير، وربما يتسبب له الأمر بإرهاق نفسه، وإجهاد جسده حتى لا يشعر الناس بوجود أي خطأ في عمله، ويقتنع بأنه يستحق نظرة الإعجاب التي ينالها منهم، ويتخلص من الشعور بالذنب الذي يطارده دائماً.ويقسم المصابون بهذه المتلازمة إلى أكثر من فئة: فمنهم من يسعى إلى الكمال في كل أعماله، وهو أمر صعب، لذا دائماً يلوم هذا الشخص نفسه لفشله، فيما يريد آخرون من المصابين بهذه المتلازمة تعلم جميع المهارات بسرعة فائقة، وهو أمر صعب، ويشعرون بالذنب لأنهم لا يعرفون كل شيء، وآخرون يرفضون المساعدة من غيرهم، ويعتبرون أنفسهم فاشلين في حال عجزوا عن إنجاز جميع مهامهم وحدهم.وليست جيجي حديد وحدها من المشاهير في العالم، الذين اعترفوا وأقروا بإصابتهم بهذه المتلازمة الغريبة، ومن أشهر هؤلاء:ميشال أوباماالسيدة الأولى السابقة في الولايات المتحدة أقرت، عام 2018، بأنها عانت هذه المتلازمة لمدة طويلة، وقالت في ذلك الوقت إنها لطالما شكت في استحقاقها المنصب، كما أنها كانت تشك في حكمها وقدرتها وأسباب وجودها في منصبها، وكان من السهل التلاعب بها وهز ثقتها بنفسها.جينيفر لوبيزخلال مقابلة أجرتها عام 2015، أدهشت جينيفر لوبيز الجميع، عندما أكدت أنها لا تثق بصوتها، ولم تكن تشعر بالأمان خلال غنائها، وكانت تشعر بالخوف كلما تعرضت للانتقاد أو السخرية، وتهتز ثقتها بنفسها وبقدراتها.كيت وينسليتتصف بطلة فيلم "تايتانيك" الشهير إصابتها بهذه المتلازمة، فتقول: "(أنا محتالة)، طالما كنت ذاهبة للتصوير، واقتنعت بأنني لن أتمكن من إتمام الأمر، ورغم أنني أحب التمثيل، فإنني أخشى تلك المشاهد العاطفية؛ لأن أدائي سيكون سيئاً فيها، وأقول في نفسي: (لقد اختاروا الشخص الخطأ)".وبالعودة للمتلازمة، ينصح المختصون والأطباء النفسيون بأن ينظر الإنسان المصاب بها لإنجازاته على أرض الواقع، وأن يشارك وساوسه وشكوكه مع أحد المقربين منه، والبحث عن مرشد له يكون أحد الأشخاص الموثوقين من قبله، وأن يتوقع الشخص ارتكاب الأخطاء، وأنه جزء من العمل، إضافة لأهمية اقتناع المصاب بها بأن الفشل في بعض الأمور هو خطوة في طريق النجاح.