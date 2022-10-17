بعد سنوات من الاتهامات بالخيانة.. هايلي وسيلينا تتصالحان

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بعد خلافات واتهامات دامت لسنوات بين هايلي بيبر وسيلينا غوميز وبين محبيهما، نشرت وسائل إعلام صوراً كاعلان للصلح وتجنب الخلافات بين النجمتين.وتأتي هذه الصور بعد سنوات من اتهامات محبي سيلينا لهايلي بأنها تزوجت جاستين بيبر عندما كان بعلاقة مع سيلينا غوميز.ومؤخراً كانت هايلي قد خرجت عن صمتها خلال مشاركتها ببرنامج على بودكاست، وفندت كل تلك المزاعم بنفيها تماماً، وأكدت أنها تعرضت للكثير من الأذى النفسي بسبب تلك الشائعات.