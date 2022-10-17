Advertisement

فنون ومشاهير

بعد سنوات من الاتهامات بالخيانة.. هايلي وسيلينا تتصالحان

Lebanon 24
17-10-2022 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1001311-638016329821066432.png
Doc-P-1001311-638016329821066432.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد خلافات واتهامات دامت لسنوات بين هايلي بيبر وسيلينا غوميز وبين محبيهما، نشرت وسائل إعلام صوراً كاعلان للصلح وتجنب الخلافات بين النجمتين.

وتأتي هذه الصور بعد سنوات من اتهامات محبي سيلينا لهايلي بأنها تزوجت جاستين بيبر عندما كان بعلاقة مع سيلينا غوميز.
Advertisement

ومؤخراً كانت هايلي قد خرجت عن صمتها خلال مشاركتها ببرنامج على بودكاست، وفندت كل تلك المزاعم بنفيها تماماً، وأكدت أنها تعرضت للكثير من الأذى النفسي بسبب تلك الشائعات.
 
(فوشيا) 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:19 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:45 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:57 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:00 | 2022-10-17
11:00 | 2022-10-17
10:45 | 2022-10-17
08:45 | 2022-10-17
08:00 | 2022-10-17
05:00 | 2022-10-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website