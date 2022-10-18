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فنون ومشاهير

"معرفش حد بالاسم ده" ..حسام حبيب ينفعل بعد رفض شيرين رؤيته (فيديو)

Lebanon 24
18-10-2022 | 02:00
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اعتبر الفنان حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب، أن زواجه منها كان "أكبر خطأ ارتكبه في حياته"، وذلك بعد ساعات من الأزمة التي تعرَّضت لها مؤخرًا ودخولها مصحة للعلاج النفسي.
وقال حبيب في تسجيل صوتي نشرته مجلة "الجرس اللبنانية"، وذكرت أن تصريحاته ردًّا منه على زيارته لشيرين داخل المصحة النفسية التي تحتجز بها: "إنه لا يريد أن يسمع اسمها مرة أخرى".
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وأضاف حسام حبيب: "أنا تصدمت فيها صدمة عمري، ولا عاوز أسمع اسمها تاني، ولا عاوز أشوفها في حياتي تاني".
 
 
وتابع: "تنسى أنها عرفت واحد اسمه حسام في حياتها، ومن اللحظة دي معرفش حد بالاسم ده".
 
 
 
وأثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب حالة من الجدل، بعد تعرُّضها لأزمة كبيرة ودخولها لإحدى المصحات النفسية بالعاصمة المصرية القاهرة.
المصدر: نواعم
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