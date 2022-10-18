"الفنان مش رسول".. منة شلبي تنفعل بسبب شيرين عبد الوهاب (فيديو)

على هامش حفل توزيع الجوائز بمهرجان "موريكس دور" في لبنان، تحدثت الفنانة منة شلبي عن الأزمة التي تمر بها الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الساعات الماضية.

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وظهرت الفنانة منة شلبي خلال حوارها مع قناة "الجديد" من الحفل، وقالت شلبي عن شيرين: "سيبوها في حالها وادعولها، فكروا فيها كفنانة وفي موهبتها، وإنها إنسانة ومن الطبيعي يحصل لها صعود وهبوط، ومن الممكن أن تخطئ وتصيب".

وأضافت منة: "الفنان مش رسول، هو رسول لفنه فقط، ولكن هو إنسان وليه حياته الشخصية ومش من حق الناس تقعد تقول رأيها فيه".

وردت منة شلبي بغضب على سؤال هل تواصلتِ معها؟ لترد قائلة: "دي حاجة خاصة أوي".