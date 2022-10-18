نجم عالمي يحصل على لقب الأصلع الأكثر جاذبية في العالم (صور)

أجرت وكالة SEO Reboot دراسة استطلاعية جديدة حصل خلالها النجم العالمي فين ديزل على لقب الأصلع الأكثر جاذبيةً فى العالم لهذا العام بنسبة 6.46 من 10، منتصراً بذلك على الأمير ويليام.



ونظرت الدراسة هذا العام في عوامل كثيرة منها لمعان الجمجمة، وتم استخدام هذه الجوانب لإنشاء درجة مؤشر من 10، وفي النهاية، سجل بطل فيلم Fast & Furious درجة عالية جداً في كل عوامل المؤشر تقريباً، مما منحه درجة 6.46 ليكون الأصلع الأكثر جاذبيةً في العالم.

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ورغم أن ولي عهد بريطانيا اعتاد الحصول على لقب "أكثر رجل أصلع جذاب في العالم"، وفاز باللقب مرتين على التوالي، ولكنه تراجع إلى المركز الخامس هذا العام برصيد 6.13 نقطة. أما بالنسبة الى طول أمير ويلز، فهو ثاني أطول رجل في قائمة العشرة الأوائل بعد دواين جونسون "ذا روك". وأظهرت الدراسة أن رأس النجم الأميركي لامع إلى حد كبير، حيث تعكس الإضاءة بنسبة 70.46 % من شدّة الإنارة لمصباح كهربائي قياسي، كما أن الممثل البالغ من العمر 55 عاماً أطول قليلاً من متوسط الطول القياسي للرجال.ورغم أن ولي عهد بريطانيا اعتاد الحصول على لقب "أكثر رجل أصلع جذاب في العالم"، وفاز باللقب مرتين على التوالي، ولكنه تراجع إلى المركز الخامس هذا العام برصيد 6.13 نقطة. أما بالنسبة الى طول أمير ويلز، فهو ثاني أطول رجل في قائمة العشرة الأوائل بعد دواين جونسون "ذا روك".

وفاز بالمركز الثاني الممثل ستانلي توتشي بنتيجة 6.33، أما الممثل شيمار مور فجاء في المرتبة الثالثة، على الرغم من أن رأسه أكثر لمعاناً من ديزل، حيث يعكس رأسه الضوء بنسبة 71.85% من المصباح الكهربائي القياسي.