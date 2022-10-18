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فنون ومشاهير
ميريام فارس تتقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ هذا الفنان اللبناني الشهير
Lebanon 24
18-10-2022
|
05:23
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تقدمت الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد الفنان فارس كرم بجرم القدح والذم عبر " تويتر".
وأُحيلت الشكوى على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق فيها وإجراء المقتضى.
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المصدر:
الوكالة الوطنية
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