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فنون ومشاهير

ميريام فارس تتقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ هذا الفنان اللبناني الشهير

Lebanon 24
18-10-2022 | 05:23
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تقدمت الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد الفنان فارس كرم بجرم القدح والذم عبر " تويتر".

وأُحيلت الشكوى على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق فيها وإجراء المقتضى.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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