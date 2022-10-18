ميريام فارس تتقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ هذا الفنان اللبناني الشهير

تقدمت الفنانة ميريام فارس، بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد الفنان فارس كرم بجرم القدح والذم عبر " تويتر".



وأُحيلت الشكوى على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق فيها وإجراء المقتضى.

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