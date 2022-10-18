قرار باستدعاء فارس كرم للتحقيق!

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أصدرت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان قراراً قضى باستدعاء الفنان فارس كرم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.يأتي هذا الإستدعاء على خلفية دعوى القدح والذم التي تقدمت بها الفنانة ميريام فارس في حقه.