Advertisement

فنون ومشاهير

قرار باستدعاء فارس كرم للتحقيق!

Lebanon 24
18-10-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1001565-638017051433831786.jpg
Doc-P-1001565-638017051433831786.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان قراراً قضى باستدعاء الفنان فارس كرم للتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

يأتي هذا الإستدعاء على خلفية دعوى القدح والذم التي تقدمت بها الفنانة ميريام فارس في حقه.
Advertisement
 
المصدر: الوكالة الوطنية
مواضيع ذات صلة
فيديو لفارس كرم يعيد أزمته مع ميريام الى الواجهة مجدداً... هذا ما قاله صديقه
lebanon 24
19/10/2022 01:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خلافاتها مع فارس كرم.. ميريام فارس متهمة بـ "الاحتيال" في دولة عربية إليكم ما حصل
lebanon 24
19/10/2022 01:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فارس كرم أمام النيابة العامة.. هذا ما سيحصل بعد خلافه مع ميريام فارس!
lebanon 24
19/10/2022 01:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خلافه مع ميريام فارس.. هذا ما قاله فارس كرم عن جورج الراسي
lebanon 24
19/10/2022 01:24:22 Lebanon 24 Lebanon 24

فارس

كرم

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2022-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:26 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2022-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-10-18
14:00 | 2022-10-18
08:00 | 2022-10-18
05:23 | 2022-10-18
05:00 | 2022-10-18
04:02 | 2022-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website