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فنون ومشاهير

بالرغم من الخلافات.. رسالة خاصة من تامر حسني لزوجته

Lebanon 24
18-10-2022 | 23:35
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دعم الفنان تامر حسني زوجته الفنانة بسمة بوسيل في مشروعها الجديد الخاص بمنتجات التجميل وتمنى لها النجاح والتوفيق، مثنياً على المجهود الكبير الذي قامت به زوجته بسمة بوسيل لنجاح مشروعها.

وشارك تامر حسني متابعيه صورة عبر خاصية "ستوري" على حسابه الرسمية بـ " انستغرام"، وكتب عليها قائلاً: "مليون مبروك حبيبتي على إنتهاء المرحلة الأخيرة لمشروعك القادم، لما شفت النتيجة النهارده، وإزاي فكرتي وتعبتي في كل تفصيلة في المشروع، وسفر ومشاوير وإهتمام من جودة المنتجات وتغليفها وتجهيزها بجد فرحت بيكي أوي إنتي وكل أصدقاء المشروع".
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وأضاف: "شفت قد إيه نفسكوا تعملوا حاجة مهمة، ربنا يكرمك إنتي وهما وإن شاء الله هتشوفي نجاح كبير على قد مجهودك الكبير وطلوعك السلم خطوة بخطوة، وزي ما بقولك دايما السيول أولها نقطة، يعني أول خطوة ان شاء الله هتجيب وراها خطوات كتير كتير يارب".


تأتي هذه الرسالة عقب معلومات كثيرة كانت قد تواترت في الآونة الأخيرة عن انفصال حسني وبوسيل عن بعضهما بسبب خلافات عدّة ومنها الخيانة.
 
المصدر: سيدتي
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