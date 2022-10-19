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فنون ومشاهير

طلاق جديد في الوسط الفني المصري.. شقيقة هذه الممثلة كشفت الأمر

Lebanon 24
19-10-2022 | 02:00
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أكدت الممثلة المصرية وفاء عامر طلاق شقيقتها الممثلة المصرية آيتن عامر من زوجها مدير التصوير محمد عز، رافضة الكشف عن الاسباب.

وقالت أثناء حلولها ضيفة على برنامج "البخت": "كل شيء نصيب، وبقول لمحمد ربنا يسعده ويكرمه وهو شخص كويس".
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وعن امكانية الصلح بينهما قالت: "هما مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم".
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