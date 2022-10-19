طلاق جديد في الوسط الفني المصري.. شقيقة هذه الممثلة كشفت الأمر

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أكدت الممثلة المصرية وفاء عامر طلاق شقيقتها الممثلة المصرية آيتن عامر من زوجها مدير التصوير محمد عز، رافضة الكشف عن الاسباب.وقالت أثناء حلولها ضيفة على برنامج "البخت": "كل شيء نصيب، وبقول لمحمد ربنا يسعده ويكرمه وهو شخص كويس".وعن امكانية الصلح بينهما قالت: "هما مش بيخلوا حد يدخل ما بينهم".