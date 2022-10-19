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فنون ومشاهير

أسرة شيرين تصدر بياناً.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 05:00
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أصدرت أسرة النجمة شيرين عبد الوهاب، بياناً صحافياً أكدت فيه ضرورة عدم تناول وسائل الإعلام أي شيء خاص بأزمة شيرين الأخيرة.

وجاء في بيان أسرة شيرين عبد الوهاب: "نظراً لقرار النيابة العامة بعدم نشر أي أخبار أو تصريحات في الفترة الحالية، نرجو من السادة الصحافيين والإعلاميين الالتزام بذلك.. شاكرين لهم اهتمامهم ودعمهم لنا".
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المصدر: سيدتي
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