بعد الكشف عن تعاطيها المخدرات: مستشفى شهير يُفجر مفاجأة "ليست عندنا".. أين شيرين عبد الوهاب؟

انشغل الرأي العام في مصر وفي العالم العربي بقضية الفنانة شيرين عبد الوهاب، ولا تزال تداعيات أكبر أزمة تمرّ بها المطربة المصرية مستمرة منذ يومين، وسط تضارب المعلومات حول وضعها حالياً أو مكان تواجدها.

فبعد تأكيد عائلتها أن صاحبة أغنية "آه يا ليل"، أودعت في مستشفى مصر الجديدة للصحة النفسية والإدمان للعلاج من تعاطي المخدّرات، وورود شهادتي طبيبين من المستشفى نفسه في محضر النيابة، إلا أن الأمانة العامة لمستشفيات الصحة النفسية في البلاد نفت الأمر تماماً.

لا معلومات

وأكدت أن الفنانة لم تحتجز بمعرفة أهلها في المستشفى المذكور، وأنها لا تملك معلومة دقيقة عن مكان وجودها أو حتى عن حالتها الصحية.

كما أضافت في بيان أمس الثلاثاء، أن المستشفيات والمراكز التابعة لها، والمنتشرة في 16 محافظة من محافظات الجمهورية تحترم وتعمل وفق قانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009 وتعديلاته لسنة 2021، التي تنص على أنه لا يجوز حجز مريض الإدمان رغم إرادته.

كما رفضت بشدة الزج باسمها أو أي من مستشفياتها في تلك الواقعة، مهيبة بوسائل الإعلام كافة تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير صحيحة.

أزمة كبيرة

وأتت هذه التطورات بعد أزمة كبيرة اندلعت خلال اليومين الماضيين فجرتها عائلة الفنانة عقب نفيها تعرّضها لإصابة في الرباط الصليبي، والإعلان عن احتجازها داخل مستشفى للعلاج من الإدمان.

فقد كشف شقيقها محمد عبد الوهاب، بمداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على أم بي سي، أن شقيقته تتعامل مع عصابة مكونة من طليقها حسام حبيب وكذلك المنتجة سارة الطباخ، قائلاً: "أختي بتضيع.. أختي بتنهار".

كما نفى أن يكون قد ضربها أو اعتدى عليها وفق ما قيل ونشر، موضحاً أن الأمور عادت لطبيعتها بين شيرين وطليقها بعدما أعاد إليها سيارة، لكنه لم يتنازل عن القضايا ضدها، فيما تنازلت هي عن كل شيء ضده.

وادعى أن شقيقته تتعاطى المخدرات بصحبة حسام في شقة استأجرتها مؤخراً لهذا الغرض.

أما عن دخولها إلى المستشفى، فأكد أنه أدخلها بشكل إلزامي بعدما باتت "غير مؤهلة ولا بد من علاجها". وأضاف أن مدير المستشفى متواجد في النيابة العامة ومعه كافة الأوراق والتحاليل التي تثبت هذا الأمر.

كما أشار إلى أنه لم يقم باصطحابها إلى المستشفى، وإنما حضرت لجنة مختصة من أجل اقتيادها.

كذلك، أكدت والدته الكلام عينه، مطالبة من المحبين إنقاذ ابنتها. وأوضحت أن شيرين بعد حفلها الأخير، توجهت إلى المنزل بصحبة حبيب وتعاطت معه المخدرات في الاستوديو، ثم بدأت بعدها تتشاجر معها ومع شقيقتها وطردتهما من منزلها، لأنها لم تكن في وعيها، حسب حديث الأم.

يذكر أن الفنانة المصرية كانت تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من نيسان 2018 وحتى كانون الأول 2021.

(العربية)