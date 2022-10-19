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فنون ومشاهير

بعدما تقدمت بدعوى قضائية ضده.. هكذا رد فارس كرم على ميريام فارس! (فيديو)

Lebanon 24
19-10-2022 | 03:10
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تقدّمت الفنانة ميريام فارس، أمس الثلاثاء بواسطة وكيلها المحامي جورج الخوري، بشكوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد الفنان فارس كرم، بجرم القدح والذم بعدما أساء إليها عبر حسابه في موقع تويتر.

 

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام أن الشكوى قد أحيلت إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية للتحقيق فيها وإجراء المقتضى.

 

وبحسب مصادر لـ"فوشيا"، فإن الفنان فارس كرم لم يتسلم شخصيا هذه الدعوى كونه متواجدًا هذه الفترة خارج لبنان لإحياء العديد من الحفلات في دول عدة.

 

في غضون ذلك، تجاهل كرم خبر استدعائه، ورد على الأخبار المتداولة بنشر فيديو خاص للحفل الذي أحياه في كاراكاس بفنزويلا، كمحاولة منه لتسليط الضوء على الجماهيرية التي يتمتع بها.

 

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وكانت مصادر مقرّبة من ميريام قد أكدت مؤخرا سيرها في الدعوى القضائية التي هددت برفعها على الفنان فارس كرم، بعد أن أساء لها بألفاظ خادشة.

 

وقالت المصادر إن هناك أطرافا تدخلت للوساطة والصلح بين الفنانين، إلا أنّ ميريام رفضت هذه الوساطة وأصرت على أخذ حقها بالقانون.

 

والخلاف بين النجمين بدأ بسبب صورة فارس كرم في البوستر الدعائي لحفلهما الذي كان مقررًا في موسم جدة في شهر حزيران الماضي قبل أن يتم إلغاؤه.

 

وتوعدت ميريام فارس كرم بالقضاء، على خلفية تغريدة مسيئة لها، وصفها فيها بأوصاف لاذعة، وطعن بشرفها.

(فوشيا)

 

 

المصدر: فوشيا
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