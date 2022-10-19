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فنون ومشاهير

بسبب 4 نساء... محمد رمضان "متّهم"!

Lebanon 24
19-10-2022 | 11:00
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علّق الفنان محمد رمضان على اتهام البعض له بتقليد الفنان نور الشريف في مسلسل "عائلة الحاج متولي"، من خلال مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "العمدة"، وذلك بسبب زواجه من أربع نساء خلال أحداث العمل.

وخلال لقائه مع برنامج "the insider بالعربي"، على هامش تكريمه في مهرجان "الموريكس دور"  قال رمضان: "أنا بقول للجمهور ثقة في الله مسلسل "العمدة" سيتفوق على مسلسل "الأسطورة والبرنس"، وأنا متجوز أربعة فعلاً ولكن مش هكون الحاج متولي والدراما مختلفة تماماً عن مسلسل "عائلة الحاج متولي"".
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