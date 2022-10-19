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فنون ومشاهير

وائل كفوري يعيش قصة حبّ… ماذا كشف؟

Lebanon 24
19-10-2022 | 06:50
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يُكمل الفنان وائل كفوري، جولته الغنائية في أميركا حيث سيلتقي الجاليات العربية بحفلتين الاولى في ديترويت والثانية في كونكتيكوت، وذلك بعد ان حقق نجاحًا كبيرًا بالحفلتين السابقتين في لوس أنجلوس وهيوستن حيث تمّ تكريمه من قبل عضو الكونغريس وعمدة الولاية.
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وعن هذا التكريم، قال كفوري: "بالفعل تفاجأت والتكريم مميز".

وعن الرسالة التي يريد توجيهها للمغتربين، قال: "أوجه للمغتربين رسالة محبة وتقدير على تضحياتهم ونضالهم ولبنان صامد حتى اليوم بسببهم".

وعن نجاح أغنية "البنت القوية"، أشار إلى أنّ "البنت القوية كل شخص يتمنى ان يكون لديه امرأة ذكية وقوية يتعلّم منها الكثير وتعلّمه الكثير وأيضًا تستطيع تغييره".

واعترف كفوري انه يعيش قصة حب حاليًا وقال: "أكيد عايش حالة حب وسعيد الحمدالله".
 
 
(بصراحة)
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