أول ظهور رسمي لخطيبة ولي العهد الأردني.. وقلادتها تلفت الأنظار (صور)





ورافق الأمير حسين وخطيبته رجوة آل سيف، الأمير الحسن بن طلال عم ملك الأردن عبدالله الثاني وذلك في جولة داخل جناح مقتنيات الملك المؤسس عبد الله الأول، ومكتب الملك الحسين، في العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.

Advertisement بدأت رجوة آل سيف خطيبة ولي العهد الأردني الأمير حسين في الاندماج بالحياة العامة، إذ ظهرت لأول مرة بشكل رسمي منذ إعلان خطبتها في العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.ورافق الأمير حسين وخطيبته رجوة آل سيف، الأمير الحسن بن طلال عم ملك الأردن عبدالله الثاني وذلك في جولة داخل جناح مقتنيات الملك المؤسس عبد الله الأول، ومكتب الملك الحسين، في العهدة الملكية بالديوان الملكي الهاشمي.



وعلق ولي العهد على الزيارة عبر حسابه بـ"إنستغرام" قائلاً: "لا يوجد أقدر من عمي الحسن عندما يكون الحديث عن تاريخ أردننا الغالي وإرثنا الهاشمي، جولة مع رجوة في جناح مقتنيات الملك المؤسس ومكتب الملك الباني في الديوان الملكي الهاشمي اليوم".



وتألقت رجوة آل سيف في ظهورها الأول بإطلالة أنيقة، إذ نسقت قميصاً كلاسيكياً باللون الأبيض مع تنورة سوداء بخصر عالٍ وحزام من توقيع دار ألكسندر ماكوين Alexander Mcqueen . وعلق ولي العهد على الزيارة عبر حسابه بـ"إنستغرام" قائلاً: "لا يوجد أقدر من عمي الحسن عندما يكون الحديث عن تاريخ أردننا الغالي وإرثنا الهاشمي، جولة مع رجوة في جناح مقتنيات الملك المؤسس ومكتب الملك الباني في الديوان الملكي الهاشمي اليوم".وتألقت رجوة آل سيف في ظهورها الأول بإطلالة أنيقة، إذ نسقت قميصاً كلاسيكياً باللون الأبيض مع تنورة سوداء بخصر عالٍ وحزام من توقيع دار ألكسندر ماكوين Alexander Mcqueen .

وأكملت رجوة آل سيف إطلالتها بحقيبة بيضاء من علامة "شانيل" وحذاء بكعب متوسط الطول باللون الأبيض، وجاءت مجوهراتها بسيطة بعقد بسيط يحمل الحرف الأول من اسمها واسم خطيبها الأمير الحسين باللغة الإنجليزية وخاتم خطوبتها الألماسي.