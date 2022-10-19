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فنون ومشاهير
هيفاء وهبي تعلق على إقامة أول حفل لها في السعودية
Lebanon 24
19-10-2022
|
16:00
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علقت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على إقامة أول حفل لها في السعودية، موجهة الشكر لرئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، تركي آل الشيخ.
وعلى حسابها في "تويتر"، كتبت هيفاء وهبي: "كتير سعيدة لأن حلمي بيتحقق وبلتقي لأول مرة بالجمهور السعودي في الرياض".
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وأضافت الفنانة اللبنانية: "شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ بأفكارك وجهودك..جعلت موسم الرياض حدث فخم على مستوى عالمي فوق الخيال..بشوفكن".
(روسيا اليوم)
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