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فنون ومشاهير

دنيا بطمة تحضر للمحكمة بالنقاب في أول جلسة طلاقها (صورة)

Lebanon 24
20-10-2022 | 02:00
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لجأت الفنانة المغربية دنيا بطمة إلى ارتداء النقاب أثناء تواجدها في المحكمة، بأولى جلسات طلاقها من المنتج البحريني، محمد الترك.

ورصدت كاميرات الصحافيين، محمد الترك وهو يخرج غاضباً من الجلسة. ورفض التحدث لوسائل الإعلام رغم محاصرته بالأسئلة.
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في ذات الوقت، نجحت دنيا بطمة في التخفي عن الأنظار وعدسات المصورين، الذين فشلوا في توثيق لحظة دخولها أو خروجها من المحكمة، لكنهم تمكنوا أخيراً من التقاط صورتها بالنقاب خلال حضور الجلسة.


وأجّل قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، جلسةَ طلاق الفنانة المغربية، من زوجها البحريني محمد الترك، إلى 21 من شهر تشرين الثاني المقبل.
 
دنيا بطمة ترتدي النقاب وتثير الجدل بعد إهانة زوجها لها علناً - صورة - Al Arrab - العراب



ووصلت علاقة الفنانة المغربية ومحمد الترك إلى طريق مسدود، بعد مساعي المنتج البحريني لإصلاح الأزمة بينهما.


أما دنيا، فبدت غير مهتمة بطلاقها من الترك، بل وخضعت بعد المحاكمة مباشرة إلى عمليات تجميل جديدة.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن دنيا لجأت لتقنية "التكساس" التجميلية، وتقنية قلب الشفاه العلوية lip lift.

وعبر خاصية الستوري عبر "انستغرام"، نشرت دنيا مقاطع فيديو تجمعها بالطبيب أثناء خضوعها للتقنيتين التجميليتين الجديدتين.
المصدر: نواعم
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