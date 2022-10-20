Advertisement

فنون ومشاهير

ماجدة الرومي تدعم شيرين عبد الوهاب: "قومي.. أنتِ إبنة المسارح"

Lebanon 24
20-10-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1002116-638018493471830261.jpg
Doc-P-1002116-638018493471830261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توجهت الفنانة ماجدة الرومي برسالة مفتوحة كما أسمتها الى شيرين عبد الوهاب كي تخرج من أزمتها الأخيرة وتعود الى الحياة وجمهورها وبناتها.


ودعت ماجدة، شيرين الى النهوض وعدم الاستسلام وكتبت في منشورها على فيسبوك: "إسمعيني  إسمعيني !!! إسمعي شيرين إسمعيني !!!إسمعي  صوتي القادم اليكِ من بيروت التى نحارب على أبوابها كالابطال بأنصاف أجنحتنا".
Advertisement

وتابعت: "قومي" إنت إبنة المسارح  لا إبنة العتمة ولا الانكسار ولا الغُربان،  أنت مَن أنتِ" …."قومي " فالصوت صوتك والصوت من هدايا ربّك  لكِ …" قومي" ومصر الغالية مِصركِ وهي لكِ وفي حناياها  حضن أمٍ يحلم أن يطبطب عليك …".


وأضافت: "قومي نحن نؤمن بكِ وبإرادتك ونحبّك  ونحن معكِ ولكِ ونحن  من عطايا ربّك  لفنّك فإنزعي عنك ثوب الاسى وإفرحي..  وإكتفي بِنعَم ربنا عليك. وإفتحي للشمس أبوابك وللسنونوات دارك وكمانَك".


وكانت ماجدة قالت في بداية منشورها الذي شاركت معه صورة لها وتبدو كأنها تقوم بالصلاة لشيرين الذي كانت صورتها ظاهرة على النافذة "مَن مِنّا لم تجلده الحياة يوماً، مَن مِنّا لم يُدمِي قدمية على دروبها ، من مِنّا لم يَتُه ولو لمرّاتٍ في أزقّتها يوم تصوّرنا الازقّة قناديل ظنناها  نايات تراقص الفراشات …. ومن مِنا لم يتصوّر ذاته ذات يوم "تخيّله" حلواً ، الفراشة اللا تُحرق وللا تُغرق ومَن كان مِنّا أتقن ، على مدى سنين أعمارنا كيف يقف ولو لمرّة على حدّ السيف بين النار والنور".


وتابعت "أياً تكن مواضيع حياتنا ، ألم نتعب ؟ ألم نتحامل على  أجنحتنا المحترقة ؟ أما داويناها بأسفنا وبصلاتنا  وإرادتنا وقرارنا المنتفض على الذات الطالع من ركامها كأجواق الحمام الابيض؟".

وقالت لها ماجدة "لو حدث أن سمعت اليوم نعيق بومٍ يجدّف او يلعن  او يطالُك بكلمة  أرزليه بقوة ربّك وصلاة أمك وأهلك وعشاقك ودموع أولادك وقولي لبوم الخرائب :"انا إبنة النور، سأقوم بقوة من دعاني الى الحياة ورفعني وعزّني ، وقال لي ذات يوم مجيدٍ مِن عمري كوني" فكنتُ: "شيرين عبد الوهاب".

وختمت ماجدة رسالتها التي وجهتها من القلب الى شيرين بامضاء منها ماجدة الرومي بيروت في:  17/10/2022
 
 
المصدر: ET بالعربي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:00 | 2022-10-20
07:40 | 2022-10-20
02:50 | 2022-10-20
02:37 | 2022-10-20
02:00 | 2022-10-20
00:16 | 2022-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website