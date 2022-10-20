ظهرت وهي تضع جهازاً للتنفس.. صورة لشيرين عبد الوهاب في المستشفى تنتشر!

انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب في المستشفى حيث قيل انها تتلقى العلاج هناك.

الا ان الصورة التي انتشرت قديمة وتعود لعام 2017 ولا علاقة لها بأزمة الفنانة الأخيرة، بل التُقطت بعد إصابتها بوعكة صحية عقب رحلة قامت بها إلى الساحل الشمالي، لم تستطع على إثرها التنفس، واضطرت للاستعانة بجهاز خاص بذلك.

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وذكرت وسائل إعلام مؤخرا خبر نقل شيرين عبد الوهاب، إلى مصحة نفسية في القاهرة، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابتها بقطع في الرباط الصليبي.

يأتي ذلك بعدما تقدم ياسر قنطوش، وكيل شيرين عبد الوهاب، ببلاغ للنيابة، اتهم فيه شقيقها باحتجازها عنوة في أحد المستشفيات بعد التهجم عليها.

وفي اتصال هاتفي مباشر خلال برنامج تلفزيوني كشف محمد عبد الوهاب شقيق شيرين، انّه أدخلها المستشفى لكي تُعالج من المخدرات التي أدمنتها في الفترة الماضية مع طليقها الفنان حسام حبيب.

(مسبار)