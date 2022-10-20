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فنون ومشاهير

بشار الجواد ورسالة إعتذار.. "ما تعاتبيني"

Lebanon 24
20-10-2022 | 14:00
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طرح الفنّان الشابّ بشار الجواد أغنيته المُصوّرة الجديدة بعنوان "ما تعاتبيني" بالتعاون مع شركة Universal Music MENA .

والأغنية رومنسيّة كلاسيكيّة تُلامس القلب بخلطة موسيقيّة عصريّة ورؤية فنيّة شبابيّة تُعيد المُستمع إلى عصر الفنّ الذهبيّ، وهي من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين.
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وعن "ما تعاتبيني" قال بشار الجواد :"هذه الأغنية مُختلفة عن الأعمال التي طرحتها سابقاً بخاصّة من حيث النمط الموسيقيّ. فأنا أحبّ التنويع دائماً من خلال تقديم ألوان غنائيّة جديدة تليق بصوتي مع الحفاظ على هويّتي الفنيّة".

وتابع:"لطالما أصدرت أغنيات إيقاعيّة نابضة بالفرح ومليئة بالطاقة الإيجابيّة، ولا شكّ أنّني سأعود بهذا اللون. ولكن أردت من خلال هذا العمل أن يراني الجمهور بصورة جديدة وأسلوب غنائيّ مُختلف".

وختم بشار الجواد بالقول:"أغنية "ما تعاتبيني" هي رسالة إعتذار رومنسيّة من الحبيبة عن خطأ غير مقصود وتصرّف خارج عن الإرادة".


المصدر: لها
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