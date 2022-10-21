شقيق ياسمين عبد العزيز يتّهم زوجته: تهديد بإيذائه وحبسه!

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كشف الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن تحريره محضراً ضد زوجته ‏وهي طبيبة أسنان، في قسم شرطة المعادي، يتهمها فيه بتهديده بإلحاق الأذى به وحبسه والانتقام منه، إثر خلافات ‏نشبت بينهما.‏كما اتهم شقيق ياسمين عبدالعزيز، زوجته بتحريرها محاضر كيدية ضده في قسم الشرطة للانتقام منه.‏وكان وائل عبد العزيز قد أثار الجدل بحديثه في وقت سابق عن خلافه مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، ‏الذي أثار جدلاً واسعاً عبر كل مواقع السوشيال ميديا.‏وقال في تصريحات تلفزيونية: "خدت قرار مش هردّ تاني، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ‏ومش محتجاني فتمام".‏وأضاف: "أنا غلطت لما كتبت على السوشيال، وبعتزر ليها، والمهم نعتذر، والاعتذار من شيم الرجال، وأنا بعد ‏كده مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا، والأمور اللي مش بنلاقي فيها حل بنسيبها، ونشوف مين ‏الصح ومين الغلط فالآخر... ومن حبي لأختي ياسمين بقيت عامل زي القطة اللي كلت ولادها، واتعلمت درس كبير وهو ‏إني متكلمش على السوشيال ميديا".‏واختتم وائل حديثه عن شقيقته ياسمين عبد العزيز، قائلاً: "بحبك ووحشتيني وسيف وياسمين وحشوني وربنا يخليكي لينا ‏وربنا يشفيكي ويبعد عنك أي شر، وتنجحي وتبقي قد الدنيا عشان أنتي عندي قد الدنيا وأهديلك أغنية "تعالى ‏أدلعك"".‏