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فنون ومشاهير

شقيق ياسمين عبد العزيز يتّهم زوجته: تهديد بإيذائه وحبسه!

Lebanon 24
21-10-2022 | 02:00
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كشف الفنان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن تحريره محضراً ضد زوجته ‏وهي طبيبة أسنان، في قسم شرطة المعادي، يتهمها فيه بتهديده بإلحاق الأذى به وحبسه والانتقام منه، إثر خلافات ‏نشبت بينهما.‏
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كما اتهم شقيق ياسمين عبدالعزيز، زوجته بتحريرها محاضر كيدية ضده في قسم الشرطة للانتقام منه.‏

وكان وائل عبد العزيز قد أثار الجدل بحديثه في وقت سابق عن خلافه مع شقيقته ياسمين عبد العزيز، ‏الذي أثار جدلاً واسعاً عبر كل مواقع السوشيال ميديا.‏

وقال في تصريحات تلفزيونية: "خدت قرار مش هردّ تاني، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ‏ومش محتجاني فتمام".‏

وأضاف: "أنا غلطت لما كتبت على السوشيال، وبعتزر ليها، والمهم نعتذر، والاعتذار من شيم الرجال، وأنا بعد ‏كده مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا، والأمور اللي مش بنلاقي فيها حل بنسيبها، ونشوف مين ‏الصح ومين الغلط فالآخر... ومن حبي لأختي ياسمين بقيت عامل زي القطة اللي كلت ولادها، واتعلمت درس كبير وهو ‏إني متكلمش على السوشيال ميديا".‏

واختتم وائل حديثه عن شقيقته ياسمين عبد العزيز، قائلاً: "بحبك ووحشتيني وسيف وياسمين وحشوني وربنا يخليكي لينا ‏وربنا يشفيكي ويبعد عنك أي شر، وتنجحي وتبقي قد الدنيا عشان أنتي عندي قد الدنيا وأهديلك أغنية "تعالى ‏أدلعك"".‏
المصدر: لها
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