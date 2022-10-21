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فنون ومشاهير

"لا يدفع مصاريف التوأم".. أحمد عز وزينة إلى القضاء مجدداً

Lebanon 24
21-10-2022 | 05:00
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رفعت الفنانة المصرية زينة دعوى أمام محكمة الأسرة في مدينة نصر، شمال القاهرة، لمطالبة أحمد عز بدفع المصروفات الدراسية الخاصة بطفليهما للعام الدراسي الجاري، وقد قضت المحكمة بحجز الدعوى للحكم في جلسة 22 تشرين الثاني المقبل.
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وقدّم دفاع الفنانة زينة إلى المحكمة مستندات متعلقة بدخل أحمد عز، والأجر الذي تقاضاه عن فيلم "الممر"، ومسلسل "أبو عمر المصري" والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

الجدير بالذكر أن المحكمة كانت قد ألزمت عز بدفع 41 ألفاً و700 جنيه إسترليني، قيمة المصروفات الدراسية لطفليه من زينة عن عامين دراسيين ماضيين، كما قضت بإلزامه دفع 42 ألف جنيه، قيمة مصروفات الانتقال عبر الباص المدرسي.

كما قضت المحكمة، في دعوى أخرى، بإلزام أحمد عز دفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن و3 آلاف أجرة حضانة لطفليه من الفنانة زينه، كذلك قضت المحكمة بإلزام أحمد عز دفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لصالح نجليه من زينة.
 
المصدر: لها
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