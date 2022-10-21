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فنون ومشاهير

التعليق الأول لبيلا حديد على علاقة شقيقتها ودي كابريو.. إليكم ما قالته!

Lebanon 24
21-10-2022 | 11:00
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علّقت عارضة الأزياء بيلا حديد على ارتباط شقيقتها جيجي حديد بالنجم العالمي ليوناردو دي كابريو، واصفة إياها علاقة بأنها غير مستقرة.

ونقلت صحف وتقارير عالمية أن أصدقاء بيلا حديد يرون أنها غير راضية عن علاقة شقيقتها بدي كابريو، وتشعر بالاستغراب والقلق لنسيانه صديقته السابقة كاميلا بهذه السرعة، ما يزيد المخاوف لديها حول جدية النجم العالمي وعلاقته بجيجي حديد.
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وتعتقد بيلا أن شقيقتها جيجي تستحق أن تكون مع رجل أفضل من ليوناردو دي كابريو، وأنه غير مناسب لها بسبب تاريخ علاقاته السابقة، مؤكدة أنه ليس شخصاً جاداً، ومن الممكن أن يعرض شقيقتها للأذى.

وكان دي كابريو شوهد وهو يغادر الفندق الذي كانت تقيم فيه جيجي حديد، في باريس، لحضور أسبوع الموضة منذ أسابيع.

والتقطت عدسات المصورين صوراً لنجم هوليوود، وهو يغادر الفندق صباحاً، محاولاً إخفاء وجهه.
المصدر: زهرة
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