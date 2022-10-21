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فنون ومشاهير
المعركة لم تنتهِ بعد وميريام فارس امام القضاء؟.. هذا ما فعله فارس كرم
Lebanon 24
21-10-2022
|
05:50
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تقدم الفنان فارس كرم، بواسطة وكيله المحامي باسكال أبو فاضل، بشكوى أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان ضد الفنانة ميريام فارس بجرائم التشهير والقدح والذم، وتمت إحالة الشكوى على مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإجراء المقتضى.
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وكانت فارس قد تقدمت بشكوى بالجرائم عينها، وتم الإستماع الى إفادة كرم فور عودته من الخارج وتُرك بسند إقامة بعد حذفه للتغريدات والأخبار المسيئة لميريام عبر "تويتر"، وبعد التعهد بعدم التعرض لها.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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