ما حقيقة غناء نانسي عجرم مع شاكيرا ودوا ليبا في كأس العالم؟

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انتشرت، في الأيام الماضية، أغنية جديدة تجمع الفنانة نانسي عجرم مع النجمتين العالميتين شاكيرا ودوا ليبا، على اعتبار أنها أغنية ستذاع في كأس العالم، المنتظر تنظيمها في قطر نهاية نوفمبر المقبل.لكن جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي عجرم، أوضح حقيقة التريو المنتظر، ونفى كل ما تم تداوله في الأيام الأخيرة عن أغنية نانسي مع شاكيرا ودوا ليبا.وحتى اليوم، تم إطلاق 4 أغانٍ رسمية من توزيع "ريد وان" لمونديال قطر لكأس العالم 2022، هي: Hayya Hayya من غناء ترينيداد كاردونا، ودافيدو، وعائشة، وأغنية Light Up The Sky من غناء بلقيس، ونورة فتحي، ومنال، ورحمة رياض، وأغنية "أرحبو" من غناء أوزونا وجيمس، وتوجد منها نسخة عربية من غناء ناصر الكبيسي، وعايض، وحنين حسين.وكانت نانسي عجرم غنت من قبل مرتين لكأس العالم: المرة الأولى عام 2010، حينما شاركت في النسخة العربية من Waving Flag، التي حملت اسم "شجع بعلمك".أما المرة الثانية في 2014، فغنت "شجع حلمك" مع الشاب خالد.يذكر أن نانسي عجرم طرحت، خلال الشهر الجاري، أحدث أغانيها "على شانك" من توزيع هاني يعقوب، وكلمات شادي نور، وألحان بلال سرور.وكانت تعاونت نانسي عجرم مع الدي جي العالمي مارشميلو في كليب أغنية "صح صح" لأول مرة، وهي تنتمي لنوعية الأغاني الـ"هيب هوب" من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، وتوزيع مساري، طارق مدكور، ومارشيملو، والفيديو كليب من إخراج الأميركية سارة ماكولجن.