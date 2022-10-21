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فنون ومشاهير

شاكيرا تجسّد آلام انفصالها عن بيكيه في أغنيتها الجديدة (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2022 | 06:16
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أصدرت المغنية العالمية شاكيرا، بمشاركة مغني الراب أوزونا، أول أغنية لها عقب انفصالها عن حبيبها لاعب فريق برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه.
 
 
وتجسد شاكيرا في الفيديو كليب ألمها ومعاناتها وحزنها بشكل صادم ضم العديد من المشاهد الحساسة، فبدأت الغناء وهي تبكي وثم رأينا قلبها ينزف على الارض.
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وفي بداية الأغنية، تلتقي شاكيرا بحبيبها في مركز للتسوّق، حيث يقوم فجأةً بإطلاق قذيفة باتجاه قلبها.
 
 
وتقول شاكيرا: "لم يكن خطأك، لم يكن خطئي. كان خطأ الرتابة، لم أقل أي شيء، ولكن كان مؤلماً. كنت أعرف أن هذا سيحدث".
وأكد المعجبون الذين تابعوا تفاصيل انفصال شاكيرا وبيكيه أنّ المغنية الشهيرة توجّه كلامها إليه بعدما خذلها ودمّر قصة حبّهما التي دامت 12 عاماً وأثمرت عن طفلين.


المصدر: الفن
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